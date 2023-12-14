Eski Fenerbahçeli hocaya sigara yasağı!
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) ekibi Pescara'nın teknik direktörü Zdenek Zeman'ın rahatsızlığı sebebiyle sigara içmesinin yasak olduğu açıklandı.
İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Pescara’da iskemik atak (mini felç) geçiren teknik direktör Zdenek Zeman’ın tedavisi sürüyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Zeman’ın durumu iyi gidiyor. Kliniğinin kardiyoloji başkanı Stefano Guarracini, tecrübeli antrenörün iyileşmeye başladığını ancak kötü alışkanlıklarından biri olan sigarayı bırakmak zorunda kalacağını duyurdu.
ANTRENMAN SIRASINDA RAHATSIZLANMIŞTI
Türkiye'de 1999-2000 sezonunda bir süre Fenerbahçe’yi de çalıştıran 76 yaşındaki Çek teknik direktör Zdenek Zeman, önceki günlerde antrenman sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu sabah antrenmandan önce Zdenek Zeman hafif, geçici bir iskemik atak geçirdi. Pescara'daki Pierangeli kliniğinde hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve stabil, ancak daha fazla kontrole ihtiyacı var” ifadelerine yer verilmişti.
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