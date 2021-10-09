Eski Fenerbahçeli Islam Slimani, tarihe geçti
Islam Slimani, Cezayir Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Cezayir, Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijer karşısında sahadan 6-1 galip ayrıldı. Müsabakada 2 gol atan Slimani, Cezayir Millİ Takım tarihine geçti.
Slimani, 37 golle Cezayir Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Öte yandan Cezayir, 6-1 gibi farklı bir skorla Nijer karşısında galip gelerek böylelikle yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Cezayir bu 30 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Süper Lig'de 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayabilmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Banka kredisi çekenler dikkat!
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- Nagehan Alçı'dan 'kan akabilir' uyarısı
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu
- Mahkemeden 'Osman Kavala' kararı