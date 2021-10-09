Eski Fenerbahçeli Islam Slimani, tarihe geçti

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:02

Cezayir, Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijer karşısında sahadan 6-1 galip ayrıldı. Müsabakada 2 gol atan Slimani, Cezayir Millİ Takım tarihine geçti.

Slimani, 37 golle Cezayir Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Öte yandan Cezayir, 6-1 gibi farklı bir skorla Nijer karşısında galip gelerek böylelikle yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Cezayir bu 30 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Süper Lig'de 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayabilmişti.

