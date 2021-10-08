Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica'ya emanet
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.
Daha önce Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Rumen teknik direktör, Malatyaspor ile anlaşarak Türkiye'ye geri dönmüş oldu.
Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/6MPJMIuIkV— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 8, 2021
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
- Muharrem İnce'den ittifak açıklaması