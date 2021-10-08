Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica'ya emanet

08 Ekim 2021 Cuma, 10:39

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

Daha önce Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Rumen teknik direktör, Malatyaspor ile anlaşarak Türkiye'ye geri dönmüş oldu.

Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."