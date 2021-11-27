Eski Fenerbahçeli Luis Nani'den şaşırtan karar

27 Kasım 2021 Cumartesi, 14:40

Luis Nani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MLS Ligi ekibi Orlando City'den ayrıldığını duyurdu.

Nani yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika anlar ve sportif başarılarla dolu 3 güzel sezonun ardından Orlando City'den ayrılıyorum. Orlando'da gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim. Ancak sözleşmem sona erdi ve kulüp yenilememeye karar verdi. Bu kulüpte oynamak benim için bir onurdu. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size en iyisini diliyorum."

35 yaşındaki yıldız, Orlando formasıyla 74 maçta 27 gol attı ve 14 asist yaptı.