Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: 'Yüzde bir milyon alınacak...'

Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de katıldığı yayında karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

“Tedesco yeni bir ülke yeni bir lig. Kolay değil. Demoralize bir ortam. Takımı yeni tanımaya çalışıyor. Milli maç aralarında toparlama şansı olabilir derken her geçen hafta hatasından dönebiliyor, bize göre hata. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Belirli bir oyun planı oluşturmaya çalışıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. ”

FENERBAH ÇE İÇİN TRANSFER İDDİASI

“Fenerbahçe manşetim şu, oyunu değiştirdi oyuncuları değil. Bu oyuncularla farklı bir şey oynamak istiyordu. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri oynadı.”

“Şimdi transfer felsefesi değişecek. Bütçeler çok önemli. Lewandowski tamam, kim hayır der. Sörloth kim hayır der. Ama bütçeler de lazım. Şimdi kafasında 8 numara biraz yumuşadı gibi hocanın Fred'den dolayı. Ama yüzde bir milyon alınacak gibi gözüküyor. Avrupa kupalarında inşallah Fenerbahçe nisanı görecek en az, kupa trafiği de başlıyor.”