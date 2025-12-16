Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Tedesco'ya bir tavsiyem var'

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği lig mücadelesini değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Erman Toroğlu: "Mourinho’nun Fenerbahçe’sine göre takımda hareketlenme var. Birbirlerine daha fazla yardım ediyorlar, birbirlerini seyirciye şikayet etmiyorlar. Birinin açığını diğeri kapatıyor. Bu Fenerbahçe takımı için güzel bir olay. Ama bazı takımlarla diğerleri arasında büyük fark var. Onun için de maçlar keyifsiz geçiyor. Federasyon, önümüzdeki yıllar için mutlaka, kesin ve temel kararlar alması gerekir. Hakemi sorarsanız, böyle bir maçta zaten ona da iş düşmedi. Bir pozisyonda VAR’a gitti. VAR da çağırarak doğru bir iş yaptı." (Sözcü)

"TEDESCO'YA TAVSİYEM VAR"

Ömer Üründül: "Benim Tedesco'ya bir tavsiyem var. İki santrfordan istediği verimi alamıyor. Bana göre Talisca'nın yapısı santrfora hiç uygun değil. Bir de Montella modelini denese. Milli Takım'da Kerem santrforu başarılı oynuyor, çok da iyi hücum pres yapıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'la da Milli formada iyi bağlantı kurabiliyor." (Sabah)

Ercan Taner: "Yardımlaşma, topsuz koşular ve forvetlerin yardımlaşmada kusursuz olmaları, Fenerbahçe adına çok olumlu bir görüntüydü. Yeri geldiğinde beşli savunma ile gözüken Konyaspor, yine de çok çaresiz kalmıştı. İkinci yarı fırtına dindi. Maçın büyük çoğunluğu antrenman havasında geçti. Konyaspor kaybedecek bir şeyi kalmadığı için hücuma daha çok çıkmaya çalışıyordu. Szymanski oyuna girdikten sonra olumlu işler yapamadı. İkinci devre Kerem’in temposunun düştüğünü gördük. Alvarez görevini yaptı ama performansı üst düzey değildi. Asensio sakatlıktan çıktığı için fazla riske girmeyi tercih etmedi ama golünü de attı. John Duran, ilk yarıda penaltıyı aldırdı ama onun dışında beklentileri tam olarak karşılayamadı. Fenerbahçe’nin oynadığı ilk yarı süperdi. İkinci devre tempo düşmese neler olurdu neler." (Sözcü)

"TARTI ŞMASIZ ASENSIO"

İlker Yağcıoğlu: Talisca, Brann maçının ardından dün akşam da attığı iki golle ön plana çıktı. Sezon başına göre çok daha güçlü ve istekli bir Talisca izliyoruz. Dün sağ kanatta oynayan Asensio, tartışmasız takımın en yetenekli oyuncusu. Dün akşam da yine harika işler yaptı. Fenerbahçe taraftarı onu izlerken büyük keyif alıyor. Fred'in yükselişi de devam ediyor. Dün akşam işin savunma tarafında harika oynadı. Hem de hücumda savunma arkasına sürpriz koşular yaparak, savunmanın dengesini bozdu. (Takvim)

Gürcan Bilgiç: "Üç günde bir maç serisi içindeyseniz, ilk yarıda farkı bulduysanız, "ekonomik moda" geçmek anlam taşır. Keşke aynı tempoya veya baskıya devam edebilseler. Buna oyuncunun vücut dili karar verir. Duran yerine Talisca çıksa, belki de bulunan boş alanlarda daha etkili hücumlar da izleyebilirdik. Yine de 87'de gelen Asensio golü, Kadıköy müdavimlerini evlerine daha keyifli götürdü. Yani; yarışa devam…" (Sabah)

"HAKEM GÖRÜYOR AMA VEREM İYOR"

Mustafa Çulcu: "26'da topla oynayan Duran'a hamlede geç kalan Uğurcan'ın faulü net penaltı. Hakemin önü açık, görüyor ama veremiyor! Oysa çok kolay verebileceği bir penaltı. Bunda bile alışkanlık VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geldi. Atış öncesi ekrana yansıyan hakemin kaleci Bahadır'a söylemleri ise çok manidar! Günümüz hakemliğinde maçlardan VAR'ı alın, kanatları kopmuş uçak gibi yere çakılırlar. Maçta hakemi zorlayacak oyun da pozisyon da yoktu. Bir majör karar vardı, o da VAR'dan geldi." (Sabah)

Engin Verel: Fenerbahçe'nin bu sezon, diğer sezonlardan en belirgin farkı, derbi dışındaki maçları kolay kazanıyor olması. Daha önce dereyi geçip çayda boğulmasına alıştığımız Fenerbahçe, şimdi dengi olmayan takımlar karşısında çok rahat sonuca gidiyor. Fenerbahçe oynayıp goller attıkça, taraftarın inancı ve coşkusu da yükseliyor. Bu durum sahadaki takıma pozitif yansıyor. Kırılgan bir yapısı olan Fenerbahçe camiasının bu atmosferi koruması ve büyütmesi gerekiyor. Bu hafta ortaya çıkan sonuçlar ve şampiyonluk adayı takımların sergilediği futbol, sezonun ikinci yarısının yine iki takım arasında geçeceğini gösteriyor. (Akşam)