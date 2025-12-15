İlker Yağcıoğlu'ndan ayrılık iddiası: 'Fenerbahçe ile bağlarını koparmış'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u evinde 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin performansını TRT Spor ekranlarında İlker Yağcıoğlu değerlendirdi.

İlker Yağcıoğlu'nun değerlendirmesi şu şekilde:



“Galatasaray ve Başakşehir maçları biraz moralleri bozdu. Brann maçı, üstüne bu maç Fenerbahçe adına rüzgarı arkasına aldığı maçlar oldu. İlk 45 dakikayla ilgili söyleyebileceğim tek şey mükemmel, daha iyisi olamaz. Çeşitlilik anlamında müthiş işler. Konyaspor Fenerbahçe kalesine gelemedi. İstatistiklere baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Alvarez tek, Fred hücuma destek veren bir oyuncu. Fred, Talisca, Asensio, Kerem... Bekler de geldi bugün. Konyaspor'un ilk yarıda yapacağı bir şey kalmadı. Fenerbahçe hem doğru baskı yaptı, hem de doğru sayıda adamla hücuma çıktığı için açıkçası Konyaspor'u çaresiz bıraktı. Talisca 2 maçta 5 gol. Çok kıymetli. Asensio'ya geldiğinde herkes ne yapacak diye beklemeye başladı. Asensio da öyle bir oyuncu.”

“Fenerbahçe adına ikinci 45 dakikanın böyle gitmesini de normal karşılıyorum. Brann maçı, sonrasında buraya gelip ilk yarıda maçı bitiyorsun. Hiç kimse Fenerbahçe neden kaleye gitmiyor demesin. Oyuncular hem sakatlanmamak adına hem de yorgunluğun verdiği halsizlik ikinci yarıyı idare ettiler. Bunu son derece normal karşılıyorum. Aksini söyleyenler de olacaktır, sabaha kadar konuşurum. Öyle kolay değil bu işler. Robot değiller. İlk 45 dakika için müthiş bir Fenerbahçe diyorum. Devre arasının gelmesi de bir anlamda kötü olacak. Ritmi yakalayıp gitmek istiyorsun. Eyüpspor ve Beşiktaş maçı.”

"FENERBAHÇE'YLE BAĞLARINI KOPARMIŞ"

“Bir tane sıkıntı var. Bütün takım soyunma odasına giderken Szymanski direkt soyunma odasına gitmiş. Galiba o artık Fenerbahçe'yle bağlarını koparmış. İştahlı da değildi, hata yaptı. Taraftar da tepki gösterdi. Sanki orada ayrılık kesin gibi”