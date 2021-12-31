Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan 'Daum' paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Akın, sarı lacivertlilerin başına geçecek isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertlilerin başına gelecek teknik direktörle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Akın'a göre Fenerbahçe takımın başına eski hocası Cristoph Daum'u getirecek.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Serhat Akın, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadesini kullandı. Bu paylaşımın ardından sarı lacivertli yönetimin Daum'u takımı başına getireceği yönündeki iddialar basında geniş yankı uyandırdı.
Cristoph Daum, Fenerbahçe'de iki kez çalışmıştı. Alman teknik direktör, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2.15, ikinci döneminde ise 2.09 puan ortalaması elde etmişti.
Daum hayırlı olsun mu? #Fenerbahçe— Serhat Akin (@serhatakin81) December 31, 2021
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