Eski Fenerbahçeli teknik direktör Vitor Pereira, Libertadores'te mağlup oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:38

Copa Libertadores çeyrek finalinin ilk ayağında Flamengo, deplasmanda Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ı 2-0 lık skorla geçerek rövanş için avantaj yakaladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile sözleşme imzalayan Pereira, istedikleri skoru elde edemediklerini belirtirken şanssızlıktan da yakındı.

Müsabakanın ardından konuşan Portekizli teknik direktör, Flamengo'ya karşı iyi bir oyun ortaya koymadıklarını ifade ederken, "Bu gece iyi oyunlarımızdan birini segilemedik, bunu kabul etmemiz gerekiyor. İlk yarıda daha iyi görüntü çizdik, pozisyon vermedik. Top kayıplarımız ve kontraya dönen toplarla rakibe fırsatlar verdik. Yediğimiz gollerde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda hücum organizasyonlarında eksik kaldık. Ne olursa olsun fark o kadar da büyük değil" dedi.

Topa daha fazla hakim olmak istediklerini ve oyunu buna göre şekillendirmeye çalıştıklarını da aktaran teknik direktör, ikinci golün kedileri için çok büyük bir darbe olduğunu, yine de rövanş maçında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Ağustos'ta TSI 03:30' da oynanacak.