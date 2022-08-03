Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sesleri
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de gözler kaleci transferine çevrildi. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Göztepe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat için teklif yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE İRFAN CAN İÇİN TEKLİF YAPTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe, transferde adı yakın zamanda Trabzonspor ile de anılan İrfan Can Eğribayat için resmi teklifini yaptı. Transferin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon Euro değer biçilen 24 yaşında ve 1.93 boyundaki kalecinin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.
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