Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın durumu netleşti!

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:30

Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli kalecisi Altay Bayındır'ın durumu belli oldu.

Kiev maçının ardından diz travması yaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giymesi beklenmiyor.

Yoğun fikstürü de göz önüne alan teknik heyetin, Altay'ı bu maçta oynatıp daha uzun süre sahalardan uzak kalması riskini almak istemediği öğrenildi. Slovacko maçında Fenerbahçe maçını Osman Ertuğrul Çetin koruyacak.

LİGE YETİŞİYOR

Slovacko maçında riske edilmeyecek olan Altay Bayındır'ın, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor.