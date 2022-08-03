Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın durumu netleşti!
Süper lig ekibi Fenerbahçe'de, milli kaleci Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Dinamo Kiev maçında yaşadığı diz travması nedeniyle sakatlanmıştı. İddiaya göre, Altay Bayındır'ın Slovacko maçında yer alıp almayacağı belli oldu.
Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli kalecisi Altay Bayındır'ın durumu belli oldu.
Kiev maçının ardından diz travması yaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giymesi beklenmiyor.
Yoğun fikstürü de göz önüne alan teknik heyetin, Altay'ı bu maçta oynatıp daha uzun süre sahalardan uzak kalması riskini almak istemediği öğrenildi. Slovacko maçında Fenerbahçe maçını Osman Ertuğrul Çetin koruyacak.
LİGE YETİŞİYOR
Slovacko maçında riske edilmeyecek olan Altay Bayındır'ın, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor.
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