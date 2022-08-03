Fenerbahçe'den Salvatore Sirigu hamlesi!
İtalya basınının iddiasına göre Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Serie B ekiplerinden Genoa ile sözleşmesi biten kaleci Salvatore Sirigu ile ilgileniyor.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın yanına yedek bir kaleci eklemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Alioski ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin bu kez kaleci transferine yöneldiği belirtildi.
Tutto Mercato’da yer alan habere göre; Fenerbahçe 35 yaşındaki İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu'yu kadrosuna katmak istiyor.
GENOA İLE SÖZLEŞME YENİLEMEDİ
Kadrosunda an itibariyle iki kaleci bulunan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Berke Özer ile yol ayrımına gidilmişti.
Bir alt lig olan Serie B'ye düşen Genoa ile sözleşme yenilememe kararı alan tecrübeli file bekçisi, bonservisini elinde bulunduruyor.
Tecrübeli kalecinin adı bu transfer döneminde Napoli, Lazio ve Serie B ekibi Reggina ile de anılıyordu.
28 kez İtalya Milli Takımı formasını terleten Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.
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