Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Vincent Janssen milli takım kariyerini sonlandırdı.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Janssen'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.
Açıklamada, Hollanda'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4 ve 27 Mart'ta Fransa ve Cebelitarık ile oynayacağı aday kadroya davet edilen Janssen'in, bırakma kararını kişisel sebepler ve futbolla dolu takvimi sebebiyle aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu başında İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Janssen, sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada oynamıştı.
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