Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de Basket Landes’e mağlup oldu

13 Ekim 2021 Çarşamba, 21:45

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes’i konuk etti. Karşılaşma 65-70 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe Safiport'ta McBride 17 sayı ile takımın en skoreri olurken, takımın yıldız isimlerinden Iagupova 11 sayı ile katkıda bulundu.

Basket Landeste Fauthoux ve Tolo 14 sayı ile konuk ekibin galibiyetinde önemli rol oynadılar.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Suzana Vujicic, Goran Grbic

FENERBAHÇE SAFİPORT: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7,Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya Kurtulmuş

BASKET LANDES: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14,Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 15

1. PERİYOT: 20-23

DEVRE: 34-38

3. PERİYOT: 50-49

BEŞ FAUL: Paget (Basket Landes), Zahui (Fenerbahçe Safiport)





