Fenerbahçe'ye Al Musrati'den kötü haber!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Libyalı futbolcu Al Musrati için Portekiz Ligi kulübü Braga'nın yüksek bir bonservis bedeli istediği öğrenildi.
6 numaraya transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilere, Braga’da forma giyen Al Musrati’den kötü haber geldi.
Braga kulübü, Libyalı oyuncu için Fenerbahçe’den 25 milyon Euro bonservis istedi.
Al Musrati
Sarı-Lacivertliler, 8 milyon Euro’luk teklif yapmıştı.
6 NUMARA İÇİN 3 İSİM
Öte yandan Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan Dendoncker ile ilgilendiği belirtildi.
Everton’dan Andre Gomes'in de listedeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.
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