Fenerbahçe'ye Al Musrati'den kötü haber!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:39

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:39

6 numaraya transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilere, Braga’da forma giyen Al Musrati’den kötü haber geldi.

Braga kulübü, Libyalı oyuncu için Fenerbahçe’den 25 milyon Euro bonservis istedi.

Al Musrati

Sarı-Lacivertliler, 8 milyon Euro’luk teklif yapmıştı.

6 NUMARA İÇİN 3 İSİM

Öte yandan Fenerbahçe’nin Aston Villa’dan Dendoncker ile ilgilendiği belirtildi.

Everton’dan Andre Gomes'in de listedeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.