Eski Fenerbahçeliden itiraf... 'Devam etmek istiyorum'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:13

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Amiens'ten temmuz ayında ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Papiss Cisse, futbola devam etmek istediğini söyledi.

Papiss Cisse

"FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



38 yaşındaki Cisse, yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse nerede ve ne zaman bilmiyorum ama futbola devam etmek istiyorum. Vücudum ve kalbimle antrenman yapıyorum, futbol oynamak istiyorum" dedi.

Senegalli futbolcu, Türkiye; Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.