Eski Fenerbahçeliden itiraf... 'Devam etmek istiyorum'
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Papiss Cisse, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herhangi bir kulüpte kontratı bulunmayan Senegalli futbolcu, "Vücudum ve kalbimle antrenman yapıyorum, futbol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Amiens'ten temmuz ayında ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Papiss Cisse, futbola devam etmek istediğini söyledi.
Papiss Cisse
"FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
38 yaşındaki Cisse, yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse nerede ve ne zaman bilmiyorum ama futbola devam etmek istiyorum. Vücudum ve kalbimle antrenman yapıyorum, futbol oynamak istiyorum" dedi.
Senegalli futbolcu, Türkiye; Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.
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