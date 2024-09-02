Eski Fenerbahçeliden Victor Osimhen'e çağrı: 'Bizimle tarih yaz'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'a transfer olduğu belirtilen Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 21:08
Eski Fenerbahçeliden Victor Osimhen'e çağrı: 'Bizimle tarih yaz'
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Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen ile anlaşma sağladı.

Büyük ses getiren transfer için Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike, sarı-lacivertli yönetime çağrıda bulundu.

"FENERBAHÇE NİJERYA'DIR"

Emmanuel Emenike yaptığı paylaşımda, "Victor Osimhen Fenerbahçe, Nijerya'dır. Bizimle tarih yaz. En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yap" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Emenike'nin bu paylaşımına beğeni ve yorumda bulundu.


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