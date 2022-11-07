Eski futbolcu Didier Drogba'dan din değiştirme iddialarına yalanlama

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu iddia edilmişti. Fildişi Sahilli yıldız iddialara açıklık getirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 22:44
Eski futbolcu Didier Drogba'dan din değiştirme iddialarına yalanlama
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Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu ileri sürülmüştü.

Fildişi Sahilli yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İslamiyet'i seçmediğini duyurdu.

Din değiştirmediğini açıklayan Drogba, dua ederek sadece Müslüman kardeşlerine destek verdiğini belirtti.

 


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