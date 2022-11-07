Eski futbolcu Didier Drogba'dan din değiştirme iddialarına yalanlama
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu iddia edilmişti. Fildişi Sahilli yıldız iddialara açıklık getirdi.
Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu ileri sürülmüştü.
Fildişi Sahilli yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İslamiyet'i seçmediğini duyurdu.
Din değiştirmediğini açıklayan Drogba, dua ederek sadece Müslüman kardeşlerine destek verdiğini belirtti.
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