Galatasaray'da Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla çalıştı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ile başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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