Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan aktardı: Bir tane çadır yok, neden unutulmuş bu halk?
Eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Sutaşı Mahallesi'nde, depremzedelerin kendi yaptıkları naylon çadırlarda yaşadığını belirtti. Zan, "Buraya yardım gelmemiş. Çadır bile değil. Nerede yaşayacak bu millet? Neden unutulmuş bu halk?" diye konuştu.
Antrenör ve eski milli futbolcu Gökhan Zan, önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ardından 20 Şubat'ta ise 6.4 ve 5.8'lik depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da, yardım ulaşmayan depremzedelerin durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Samandağ ilçesindeki Sutaşı Mahallesi'nde depremzedelerin kendi imkanlarıyla naylondan çadırlar yaptığını gösteren Zan, "Yardım buraya gelmedi. Bu çadır naylon, yer toprak, lavabo yok" diye konuştu.
"NEDEN UNUTULMUŞ BU HALK?"
Gökhan Zan çektiği videoda depremden etkilenen bir ailenin zor durumunu aktarırken "Neden yardım gelmiyor Sutaşı halkına? Neden unutulmuş bu halk? Bir tane çadır yok! Naylonlardan yapmışlar kendi çadırlarını..." diyerek çaresizliği gözler önüne serdi.
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