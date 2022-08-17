Eski futbolcu Jamie Redknapp: 'Beşiktaş, Dele Alli için tek şans'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:06

İngiliz futbolunun ünlü isimlerinden olan ve TV'de yorumculuk yaparak kariyerini sürdüren Jamie Redknapp, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini yorumladı.

Dele Alli’nin İngiltere’deki kariyerine dair görüşlerini bildiren Redknapp, "Alli, Tottenham'da genç bir oyuncuyken çok büyük başarılar elde etti. Harry Kane ile birlikte harika performanslar gösterdi. İngiliz futbolunun yeni süper yıldızı olarak gösterildi. Nedenini bilmiyorum ama bir yerde futbola olan aşkını yitirmiş gibi. Everton'a gitti ve orada da kariyerini ayaklandıramadı. Hiç forma şansı bulamadı” dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİDECEK"

Redknapp, İngiliz oyuncunun tek şansının Beşiktaş olduğunu söylerken, "Şu an Alli'nin elinde Beşiktaş'tan başka seçenek yok. Bu haldeyken onu isteyecek olan bir Premier Lig kulübü düşünemiyorum. Kariyerini tekrar inşa etmesi için Beşiktaş büyük bir şans” diye konuştu.

İngiliz oyuncunun yükselmek için gerekli olan gücün kendisinde olduğunu belirten Redknapp, "Her şey Dele'ye bağlı. Kendini yeniden herkese ispat edebilir. Giderek şansı tükeniyor çünkü. Everton'da onun yerine oynayan ve çok yetenekli iki oyuncu var” ifadelerini kullandı.





Redknapp, Alli’nin mutlaka Beşiktaş’ı tercih etmesini dile getirirken, "Ben Dele'nin büyük bir hayranıyım. Onu çok genç olduğu dönemden beri izliyorum. Her şey çok basit. Beşiktaş'a gidecek ve yeniden ayağa kalkacak” dedi.

EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon devre arasında Tottenham Hotspur’dan Everton’a bedelsiz olarak transfer oldu.

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. Dele Alli, İngiltere Milli Takımı’nda 36 maçta görev yaptı.