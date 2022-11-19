Eski futbolcudan Arda Güler'e övgü dolu ifadeler! 'Barcelona stilinde bir futbolcu...'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:44

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için teknik direktör Mert Nobre'den övgü dolu ifadeler geldi.

Bir televizyon programına konuk olan genç teknik direktör, Arda Güler'in Barcelona'nın radarında olduğunun haberinin gösterilmesi üzerine, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde" dedi.

17 yaşındaki futbolcu için, "Bir kalitesi var, normal değil bu. Büyük yıldız bence" diyen Mert Nobre, Arda'nın fazla süre alamamasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine, "Bence Jorge Jesus doğru o kararda. Zaman da gerekiyor, çok genç daha. Zaman da çok önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu