Eski futbolcudan Arda Güler'e övgü dolu ifadeler! 'Barcelona stilinde bir futbolcu...'
Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen ve şu sıralarda teknik direktörlük yapan Mert Nobre, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için canlı yayında övgü dolu ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için teknik direktör Mert Nobre'den övgü dolu ifadeler geldi.
Bir televizyon programına konuk olan genç teknik direktör, Arda Güler'in Barcelona'nın radarında olduğunun haberinin gösterilmesi üzerine, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde" dedi.
17 yaşındaki futbolcu için, "Bir kalitesi var, normal değil bu. Büyük yıldız bence" diyen Mert Nobre, Arda'nın fazla süre alamamasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine, "Bence Jorge Jesus doğru o kararda. Zaman da gerekiyor, çok genç daha. Zaman da çok önemli." diye konuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- 107 kişi hastaneye kaldırıldı!
- İstiklal'i kana bulayan saldırıda yeni ayrıntılar