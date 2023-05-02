Eski Galatasaraylı Alex Telles, Cristiano Ronaldo ile tekrar buluşabilir!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:05

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile tekrar buluşabilir.

Porto'dan Manchester United'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Telles, sezon başında Sevilla'ya kiralandı.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Brezilyalı sol bek için sezon sonunda Al Nassr devreye girmeyi planlıyor.

Alex Telles

MAAŞI SORUN EDİLMİYOR

AS'ın haberine göre; Al Nassr haftada 100 bin sterlin maaş kazanan 30 yaşındaki savunmacının maaşını sorun kabul etmezken oyuncuyla ciddi olarak ilgileniyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Alex Telles ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinde ikinci kez aynı takımda buluşacak.

Suudi Pro Ligi'nde, Al-Nassr bir maç fazlasıyla lider Al-Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.