Eski Galatasaraylı Alex Telles, Cristiano Ronaldo ile tekrar buluşabilir!
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles, kariyerinde tekrar Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyebilir.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile tekrar buluşabilir.
Porto'dan Manchester United'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Telles, sezon başında Sevilla'ya kiralandı.
Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Brezilyalı sol bek için sezon sonunda Al Nassr devreye girmeyi planlıyor.
Alex Telles
MAAŞI SORUN EDİLMİYOR
AS'ın haberine göre; Al Nassr haftada 100 bin sterlin maaş kazanan 30 yaşındaki savunmacının maaşını sorun kabul etmezken oyuncuyla ciddi olarak ilgileniyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Alex Telles ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinde ikinci kez aynı takımda buluşacak.
Suudi Pro Ligi'nde, Al-Nassr bir maç fazlasıyla lider Al-Ittihad'ın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aksoy'dan seçime günler kala çok konuşulacak anket
- Tuncay Özkan: 'Elimizde isim isim belgeler var...'
- Mehmet Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu
- Özmenlerle ortak uçak üretimi anlaşmasını kim bozdu?
- Memleket Partisi'nin bir kurucu üyesi daha istifa etti
- Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı vaadi
- Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
- '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir'
- TÜBİTAK araştırmacısının ölümünde sır perdesi aralandı
- 'Okyanus gezegeni' keşfedildi