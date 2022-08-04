Eski Galatasaraylı Alex Telles transferde kararını verdi!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:38

Kadrosunu Hollandalı sol bek Tyrell Malacia ile güçlendiren İngiliz devi Manchester United'da Alex Telles'in akıbeti netleşti. Başarılı sol bek, İspanyol ekip Sevilla ile kiralık sözleşmeye imza attı.

2020 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Manchester United'a transfer olan Alex Telles, rotasyonda Luke Shaw'ın önüne geçemezken geçen sezon, kırmızı şeytanlarda yaşanan sakatlıklar Brezilyalı oyuncunun önünü açtı ve daha fazla şans buldu. Buna karşın, bu sezon teknik direktör olarak tercihini Erik ten Hag' dan yana kullanan Manchester United, Feyenoord'dan Tyler Malacia'yı renklerine bağladı. Malacia'nın imzası sonrası bir kez daha geri planda kalan Telles Sevilla'nın yolunu tuttu.

MARCAO İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 29 yaşındaki sambacının Sevilla ile kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu. Romano bu transfer hakkında, "Telles sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sevilla'ya imza atacak. Sevilla, Telles'in maaşının 2 milyon Euro'luk bir bölümünü ödeyecek ve oyuncunun kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmayacak. Telles, Haziran 2023'te Manchester United'a dönecek" dedi.

Manchester United'daki iki sezonunda 50 resmi maçta forma giyen Alex Telles, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray formasını terletmişti. Diego Carlos ve Jules Kounde gibi önemli isimleri yolcu eden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'yu alarak ilk transferini yapmıştı. Sevilla'nın peşindeki isimlerden biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson.