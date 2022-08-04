Galatasaray'da Berkay Özcan için takas formülü!
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, eski oyuncusu Berkay Özcan'ı takımda görmek istiyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile takas formülü üzerinde görüşüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan.
Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini, Galatasaray yönetiminden ısrarla talep eden Okan hocanın isteği üzerine pazarlıklar başladı. Önceki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, Berkay Özcan'ı satmayı düşünmediklerini açıkladı.
EKSTRA 4 MİLYON EURO
Ancak bu sözlerden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme yapıldı. Fanatik’in haberine göre sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açarken, Başakşehir'e geçen sezon Alanyaspor 'dan 4 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon Euro daha bonservis ücreti önerildi.
SOSYAL MEDYADAN ÇIKARDI
Şu an için Başakşehir cephesinden bu teklife de olumlu bir yanıt gelmediği belirtiliyor. Ancak adı takasta kullanılan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sosyal medya hesaplarındaki profillerinden Galatasaray'la ilgili ibareleri çıkarması, olası bir ayrılığın çok yakın olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.
Kulübe yakın kaynaklar, Okan Buruk'un Berkan'ı da kadrosunda tutmak istediğini belirtiyor. Ancak yönetimin, genç oyuncuyu transfer çalışmalarında kullanmaya devam edeceği, gelen haberler arasında. Bu arada Berkan'ı, eski kulübü Alanyaspor'un da transfer etmek istediği öğrenildi.
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