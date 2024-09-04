Eski Galatasaraylı Alex Telles, yeni takımına imzayı attı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:15

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:15

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

38 MAÇTA 8 GOLE KATKI

2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Brezilyalı sol bek Telles, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.