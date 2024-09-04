Eski Galatasaraylı Alex Telles, yeni takımına imzayı attı!
Brezilya Ligi ekibi Botafogo, 31 yaşındaki sol bek Alex Telles'i kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılan 31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.
Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
38 MAÇTA 8 GOLE KATKI
2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Brezilyalı sol bek Telles, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
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