Transferin devamı gelecek mi? Galatasaray'dan yanıt!
Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, basın mensuplarına konuştu. Ergün, "Transferin devamı gelecek mi?" sorusuna, "Bunu hayırlısıyla bir sonuna getirelim. Ondan sonra birkaç günümüz daha var, duruma göre bakacağız" yanıtını verdi.
Galatasaray, Napoli'nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün oyuncu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
"TRANSFERİN DEVAMI GELECEK Mİ?"
"Transferin devamı gelecek mi?" sorusuna Cenk Ergün, "Bunu hayırlısıyla bir sonuna getirelim. Ondan sonra birkaç günümüz daha var, duruma göre bakacağız" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen için de açıklamalarda bulunan Ergün, "Çok büyük bir transfer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Galatasaray'ın beklediği güzel bir sezonun, şampiyonluğun katkı verenlerinden biri olur. Eleştiri, işin temelinde olan bir şey. Biz vazifemizi yapıyoruz, kulübümüz bizden ne isterse onu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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