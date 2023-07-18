Eski Galatasaraylı Alex Telles'e Suudi Arabistan kancası

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Telles'in Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile transfer konusunda anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:01
Eski Galatasaraylı Alex Telles'e Suudi Arabistan kancası
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Bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki sol bek Alex Telles, Manchester United kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde kadroda düşünülmeyen Telles'e Suudi Arabistan ekibinin talip olduğu ileri sürüldü.. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu transfer için Manchester United ile her konuda anlaştı. Suudi Arabistan ekibinin Alex Telles ile de yüksek oranda anlaştığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı aktarıldı. 

Alex Telles

TRANSFER YASAĞI MEVCUT 

Öte yandan FIFA, önceki günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a, Leicester City'den 2018 yılında kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu nedeniyle transfer yasağı cezası uygulamıştı.

Suudi Arabistan ekibinin Alex Telles transferini gerçekleştirebilmesi için aldığı cezadan kurtulması gerekiyor. 

Al-Nassr, Demir Grup Sivasspor forması giyen Ahmed Musa'ya geçmiş borcunu öderse aldığı ceza kalkacak ve yeni transferlerini kadroya ekleyebilecek. 

SEVILLA'YA KİRALANDI 

Manchester ekibinden geçen sezon Sevilla'ya kiralanan Alex Telles, 38 karşılaşmada 3 asistlik performans sergilemişti.


Alex Telles al nassr transfer manchester united

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