Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'den sürpriz imza!
Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, 33 yaşındaki Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
22 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ndiaye'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Geçen sezonun ilk yarısında Adana Demirspor, diğer yarısında da Pendikspor forması giyen Ndiaye, 22 maçta 1 gol kaydetti.
Sengalli oyuncu 2017 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sezonun ikinci yarısında ise Stoke City'nin kadrosuna katılmıştı.
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