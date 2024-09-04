İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Filip Kostic'e son teklif!

İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus'un 31 yaşındaki Sırp oyuncusu Filip Kostic'e son transfer teklifini yaptığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:19
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Filip Kostic'e son teklif!
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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro'ya satan Galatasaray, kanat transferi için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı takım, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.

KOSTİC İÇİN SON TEKLİF

İtalya merkezli Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostic'i henüz ikna edemedi.

Haberde sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için son teklifini yaptığı belirtildi.

87 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu son kararını kısa süre içinde verecek.

Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. 


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