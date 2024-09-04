İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Adrien Rabiot kararı!
İtalyan basını, Galatasaray'ın Juventus ile yolları ayıran 29 yaşındaki Fransız oyuncu Adrien Rabiot'yu transfer etmekten vazgeçtiğini yazdı.
Orta saha transferi planlayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Adrien Rabiot'ydu.
İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fransız futbolcu ile bir süredir temas halinde olan Galatasaray, oyuncunun ekonomik hırsları nedeniyle transferden vazgeçti.
RABİOT'YA SUUDİ ARABİSTAN KANCASI
Corriere dello Sport ise Adrien Rabiot için Al-Nassr'ın devreye girdiğini yazdı.
Haberde Suudi Arabistan temsilcisinin Fransız orta sahaya yıllık 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
RABİOT İÇİN ÖZEL İZİN
Yine haberde Al-Nassr'ın yabancı kontenjanının an itibarıyla dolu olduğu ve kulübün özel bir muafiyet talep edeceği aktarıldı.
Juventus ile sözleşmesini tamamlayan Adrien Rabiot şu anda boşta.
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