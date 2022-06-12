Eski Galatasaraylı Bruma'ya resmi teklif!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Bruma ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'ye rakip olan kulübü duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Brezilya basını, bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye rakip çıktığını öne sürdü.
BRUMA İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILDI
Brezilya'da yayın yapan Lance internet sitesinin haberine göre; Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin dışında Botafogo da oyuncuyla ilgileniyor. Brezilya ekibi, Bruma için PSV'ye resmi kiralama teklifini yaptı.
'EN BÜYÜK ENGEL FENERBAHÇE'
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin bu transfere en büyük engel olduğu aktarıldı. İddiaya göre; Fenerbahçe, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde olduğu belirtilen futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor.
BRUMA'NIN PERFORMANSI
Portekizli futbolcu Bruma, futbol kariyerinde şu ana kadar Sporting Lizbon, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, Olympiakos ve PSV takımlarında oynadı. Geçen sezon PSV'de tüm kulvarlarda toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol ve 4 asist üretti.
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