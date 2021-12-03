Eski Galatasaraylı Engin Baytar'dan şampiyonluk itirafı: Artık çok zor

03 Aralık 2021 Cuma, 09:29

Galatasaraylı eski futbolcu Engin Baytar, TRT Spor'a konuştu.

Engin Baytar, Galatasaray'ın Avrupa'daki konsantrasyonunun ligde olmadığını belirterek şampiyonluğun çok zor olduğunu belirtti.

"HAVLU ATTI DİYEMEM AMA ÇOK ZOR"

"Çok farklı bir Galatasaray var, lig ve Avrupa arasında." diyen Baytar, "Bana sorarsanız tamamen Avrupa'ya odaklanmış bir Galatasaray var. Son maçta büyük bir yara aldı, bu saatten sonra havlu attı diyemeyeceğim ama çok zor bu saatten sonra şampiyon olması." dedi.

"GENÇ DE OLSANIZ ŞAMPİYONLUĞA OYNANMASI LAZIM"

Eski futbolcu, "Fatih hoca zaten 3-4 senelik projesi olduğunu söylemişti. Yine de ne olursa olsun ne kadar genç futbolcu da olursanız olun şampiyonluğa oynanması lazım. Galatasaray forması giyiyorsunuz, sadece Avrupa maçlarında değil Süper Lig maçlarında da göstermelisiniz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA FAZLASINI YAPACAKLAR Kİ..."

Engin Baytar, "Arkada Marcao iyi, Nelsson'la iyi ikili oldular ama ben hücum oyuncusu olduğum için Kerem'le Halil derim, orta sahada da Berkan derim. Onların iyi olması, Galatasaray'ın da iyi olması lazım, biraz daha fazlasını yapacaklar ki Galatasaray daha iyi olsun. Galatasaray eski günlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.