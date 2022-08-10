Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao, Victor Nelsson'un transfer haberlerini yalanladı!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:20

Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Transferin hızlı takımı sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un da geleceği şimdiden büyük merak konusu.

Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından bir diğer stoperinin de İspanyol ekibi tarafından istenmesi bir anda gündem oldu.

Hatta Marcao'nun bu transfer için devreye girdiği iddia edilmişti. Brezilyalı stoper hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Bir taraftar sitesinin bu tarz bir haberi paylaşmasının ardından altına yorum yapan Marcao, "Yalan haber" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.