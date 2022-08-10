Galatasaray, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'u gündemine aldı
Forvet pozisyonunda son olarak Haris Seferovic'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Umut Bozok için önemli mesafe kaydetti.
İleri uçta şu ana kadar Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıran Galatasaray, hücum hattını İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ve Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens ile güçlendirdi. Ancak Galatasaray'ın yerli golcü arayışı devam ederken sarı-kırmızılılar, daha önce de girişimlerde bulunduğu Umut Bozok'u yeniden gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; yaz başında adı sık sık Galatasaray ile anılan ve imza aşamasına geldiği belirtilen Umut Bozok transferi, yüksek maaş talebi sebebiyle askıya alınmıştı. Ancak sarı-kırmızılılarda Umut Bozok defterinin kapanmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın, hem Fransız ekibi Lorient ile hem de 25 yaşındaki gol kralıyla daha makul şartlarda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.
Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan ve kulübü Lorient'in birkaç kez kiralık olarak gönderdiği Umut Bozok, geçen sezon Kasımpaşa ile kiralık sözleşmeye imza atmıştı. Kiralık geçirdiği sezonu 38 maçta 20 golle tamamlayan Umut, Süper Lig'in gol kralı olmayı başardı.
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