Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Galatasaray'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Marcao'nun sakatlığı sebebiyle formasında uzak kalacağını açıkladı.
Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilya stoper Marcao, sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada, hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen Marcao'nun, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
ÜÇÜNCÜ SAKATLIK
Galatasaray'daki 2,5 sezonunda sakatlık sebebiyle toplamda 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında 1'er ay sahalardan uzak kalan Marcao, yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak.
Sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, bu sezon İpsanyol ekibin formasını yalnızca 7 maçta forma giyebildi.
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