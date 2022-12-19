Eski Galatasaraylı futbolcu Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:41

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilya stoper Marcao, sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada, hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen Marcao'nun, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ÜÇÜNCÜ SAKATLIK

Galatasaray'daki 2,5 sezonunda sakatlık sebebiyle toplamda 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında 1'er ay sahalardan uzak kalan Marcao, yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak.

Sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, bu sezon İpsanyol ekibin formasını yalnızca 7 maçta forma giyebildi.