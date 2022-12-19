Galatasaray'da Mauro Icardi'nin dönüş tarihi ortaya çıktı
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihinin belli olduğu ileri sürüldü.
Galatasaray'da aralık ayının başında sakatlanan Mauro Icardi ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet Türkiye'ye döndü.
HERKES İZİNLİ AMA O FLORYA'DA
Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı. Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
FORMA GİYME İHTİMALİ VAR
Fanatik'in haberine göre Icardi'nin Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor.
FENERBAHÇE MAÇINDA HAZIR
Haberde Icardi'nin Fenerbahçe maçında tam olarak hazır olmasının beklendiği kaydedildi. Arjantinlinin, 8 Ocak'taki derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisine devam edildiği belirtildi.
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