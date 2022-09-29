Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Manisa'ya geldi
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak amacıyla Manisa'ya geldi.
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Manisa'ya geldi.
Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti. Hollandalı futbolcunun bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek için kente geldiği kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Real Madrid, Ajax ve Galatasaray gibi dünyanın en büyük takımlarında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Saruhanlı'da faaliyet gösteren Egekiri A.Ş Fidancılık ve Bünyesindeki Mfet firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.
Belediye personelinin de büyük ilgi gösterdiği eski yıldız futbolcu, Başkan Bilgin'e forma hediye etti. Başkan Bilgin de yıldız futbolcuya içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti.
Bilgin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
UEFA tarafından, 2009-2010 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu seçilen Sneijder, 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak ilan edilmişti."
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