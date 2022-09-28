Galatasaray'ın 22/23 sezonu alternatif formaları satışa sunuldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2022/23 sezonunda giyilecek olan alternatif formaları taraftara tanıttı.
Yeni sezon alternatif formaları merak edilen Galatasaray'da 3. formalar satışa sunuldu. GS Store üzerinden satılan formaların fiyatı da belli oldu.
FİYAT BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüp alternatif formaları GS Store üzerinden taraftara satışa sundu. Formaların fiyatı ise 799.90 TL belirlendi.
Galatasaray'ın yeni formasının tanıtımında Icardi, Sergio Oliviera, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler oynadı. Yapılan paylaşımda "Arkasında şanlı tarihi ile bu takım bizim. Haydi şimdi yeniden, hep bir ağızdan: #BirlikteKükre" ifadeleri kullanıldı.
Arkasında şanlı tarihi ile bu takım bizim.— GSStore (@GSStore) September 28, 2022
Haydi şimdi yeniden, hep bir ağızdan: #BirlikteKükre
Galatasaray 22/23 Sezonu Alternatif Forma satışta!
https://t.co/BYNAiiWZ0J#Galatasaray #GSStore pic.twitter.com/WLOiI1OFnB
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