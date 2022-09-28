Galatasaray'ın 22/23 sezonu alternatif formaları satışa sunuldu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:00

Yeni sezon alternatif formaları merak edilen Galatasaray'da 3. formalar satışa sunuldu. GS Store üzerinden satılan formaların fiyatı da belli oldu.

FİYAT BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp alternatif formaları GS Store üzerinden taraftara satışa sundu. Formaların fiyatı ise 799.90 TL belirlendi.

Galatasaray'ın yeni formasının tanıtımında Icardi, Sergio Oliviera, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler oynadı. Yapılan paylaşımda "Arkasında şanlı tarihi ile bu takım bizim. Haydi şimdi yeniden, hep bir ağızdan: #BirlikteKükre" ifadeleri kullanıldı.