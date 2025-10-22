Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oluyor!

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ziyech, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca'ya imza attı.

TEMMUZ AYINDAN BERİ KULÜPSÜZDÜ

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu.

1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz olan Ziyech, kariyerinde Twente, Ajax, Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.

32 yaşındaki Ziyech, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.