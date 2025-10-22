Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oluyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 17:00:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech'in Fas kulübü Wydad Casablanca ile anlaştığı kaydedildi.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ziyech, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca'ya imza attı.

TEMMUZ AYINDAN BERİ KULÜPSÜZDÜ

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu.

1 Temmuz 2025'ten beri kulüpsüz olan Ziyech, kariyerinde Twente, Ajax, Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.

32 yaşındaki Ziyech, Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 4 asist yapmıştı.

