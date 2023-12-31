Eski Galatasaraylı Harry Kewell'ın yeni adresi Japonya oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell, İskoç kulüp Celtic'teki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak Japon takım Yokohama Marinos'un teknik direktörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:58
Eski Galatasaraylı Harry Kewell'ın yeni adresi Japonya oldu!
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama Marinos takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

Japon kulübünden Kewell'ın transferiyle ilgili yapılan açıklamada "Onun liderlik yeteneğine değer veriyoruz ve Marinos'ta Ange Postecoglou ve Kevin Muscat tarafından oluşturulan 'hücum futbolu' kimliğini sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde büyümemize de yardımcı olacak bir lider olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TEK VÜCUT OLARAK MÜCADELE EDECEĞİZ"

45 yaşındaki teknik direktör ise "Yokohama Marinos kulübüne katılmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum. Bana güvendikleri için teşekkür ederim. Yapacak çok işimiz var. Çalışmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübe başarı getirmek için tek vücut olarak mücadele edeceğiz. Zor iş bu andan itibaren başlıyor" diye konuştu.

Yokohama Marinos'ta Kevin Muscat'ın Çin'in Shanghai Port takımına gitmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu boşalmıştı. Harry Kewell ise son olarak İskoçya'nın Celtic takımında, teknik direktör Brendan Rodgers'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kewell İskoç ekibinde, bir dönem Marinos'u da çalıştıran Ange Postecoglou'nun yardımcılığını da yapmıştı.


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