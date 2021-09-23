Eski Galatasaraylı Melo'dan Fatih Terim'e destek geldi

23 Eylül 2021 Perşembe, 11:45

Galatasaray, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Bu maç sonrasında Felipe Melo'dan eski takımına destek geldi.

Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, Kayserispor deplasmanında sahadan yenik ayrılınca sarı-kırmızılılara yönelik eleştiriler de yoğunlaştı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, sarı-kırmızılıların paylaşımının altına yorum yazdı. Melo, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeter ki inanalım ve destek verelim" ifadesini kullandı.