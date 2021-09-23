Galatasaraylı Diagne'den bir paylaşım daha
Senegalli golcü Dİagne yenilginin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Alanyaspor maçından önce yaptığı paylaşım yüzünden maç kadrosuna alınmayan Galatasaraylı Mbaye Diagne, dün oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında görev aldı.
Senegalli golcü yenilginin ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Tecrübeli golcü, "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen size de ihtiyacımız var ama hayal kırıklığına uğradık yolda ve bu yolda bize uygun bir çok oyun var. İnşallah bir sonraki oyun her şey yoluna girecek." mesajını paylaşarak taraftardan destek istedi.
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