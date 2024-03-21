Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olaylı maç yorumu: 'Öyle sevinmeleri uygun değildi'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:20

Hollandalı iki eski futbolcu Andy van der Meyde ve Wesley Sneijder, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Andy van Der Meyde yaşanan gerginlikle ilgili, "Eğer sahaya bıçaklı biri girerse ve kendinizi tehdit altında hissederseniz bu tür şeyler yaparsınız. En azından ben de yapardım. Karşılıklı veririm ve zarar görmemek isterim. Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün? Sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana verilmesini kabul edemezsin" ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder

"BİNLERCE KİŞİ SAHAYA GİRDİ"

Wesley Sneijder ise buna cevap olarak, "Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorduk. Stadyumları yenilendiği için Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. 1-0 geriye düştük ve sonunda 2-1 kazandık. Bitime 2-3 dakika kala 2-1 yaptık. Bir anda sahaya binlerce kişi girdi, bu normal değildi. Sadece sahayı terk etmek zorundasınız" açıklamasını yaptı.

Açıklamalarına devam eden Sneijder, "Bu ne taraftarlar ne de oyuncular için uygun değil. Sadece içeri girmeniz gerekiyor. Bu da bir şeyden kaynaklanıyor, değil mi? Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için beş dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Bunu yapmamalısın, sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Hala Galatasaray'ın iki puan gerisindeler, bu yüzden orada kazanmaları o kadar da özel değil. Provoke ettiler, başından beri bunu izledim. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi" şeklinde konuştu.

Andy van der Meyde

"SEN TÜRKİYE'DE OYNAMADIN"



Hollandalı oyuncuya hak vermesine rağmen kutlama yapılabileceğini söyleyen Meyde, "Sneijder bir parça haklı ama kazandıysan sahada kutlama yapabilirsin" dedi.

Sneijder ise, "Andy sen Türkiye'de oynamadın. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsun, ben biliyorum. Sahanın ortasında sevinemezsin. Bunu yapmamalısın. Taraftarların yaptıklarına göz yummuyorum ama bunun bir nedeni var" ifadelerini kullandı.