Eski Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak: 'Seçim olmalıdır!'
Galatasaray'da, 30 Nisan'da yapılması beklenen seçimli genel kurulun İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmesinin ardından tepkiler devam ediyor. Galatasaray camiasının önemli simaları, karara karşı dururken, bu isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak oldu.
İstinaf Mahkemesi'nin Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimli genel kurula tedbir koymasının yankıları sürerken, sarı-kırmızılı kulübün önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.
Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.
FIRAT DEVELİOĞLU'NUN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.
"SEÇİM YAPILMALI"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı kulübün eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, seçimin yapılması gerektiğine inandığını söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Albayrak, "Galatasaray'da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.a
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