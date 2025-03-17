Galatasaray yol haritasını belirledi: Osimhen transferinde Icardi formülü!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde Mauro Icardi formülünü devreye sokacak. Sarı kırmızılı ekibin, Arjantinli yıldız transferinde yaptığı gibi önce oyuncuyla anlaşıp, Napoli'yi köşeye sıkıştırmaya çalışacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları adeta sırtlıyor. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından dümene geçen Nijeryalı golcü; attığı goller, performansı ve aidiyet duygusuyla dikkat çekiyor.
Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararı bekleniyor.
Ara transfer döneminde gelen birçok teklife rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını defalarca açıklayan Osimhen'in sezon sonunda ne yapacağı merak konusu.
Galatasaray yönetimi, Osimhen'in takımda kalmak istemesi durumunda izleyeceği yol haritasını da belirledi.
TRANSFERDE ICARDI FORMÜLÜ
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Osimhen'de Mauro Icardi formülünü devreye sokacak.
Galatasaray 2023 yazında önce Icardi ile anlaşmış daha sonra Arjantinli yıldız, PSG'ye rest çekmiş ve sarı-kırmızılılar transferde Suudi ekiplerini saf dışı bırakmıştı.
Galatasaray'ın aynı taktikle Napoli'yi de köşeye sıkıştırmaya çalışacağı vurgulandı.
Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon 22 maça çıkan Osimhen, attığı 20 golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.
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