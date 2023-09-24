Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü: Eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti
Eski FIFA ve Süper Lig Hakemi Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım yaşamını yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu da hayatını kaybeden Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı.
FIFA kokartlı, eski Süper Lig hakemi ve BEIN SPORTS yorumcusu Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu da yaşamını yitiren Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı.
TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski FIFA Hakemimiz Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bilnur Fidan Yıldırım’ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Bilnur Fidan Yıldırım’a Allah’tan rahmet; Sayın Bülent Yıldırım, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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