Galatasaray - Kopenhag maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında karşılaşacağı Kopenhag mücadelesini Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında çarşamba günü Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamada; maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği açıklanırken, yardımcılıklarını Martin Margaritov, Diyan Valkov ve Georgi Ginchev'in yapacağı ifade edildi. VAR hakemi olarak ise yine Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov, yardımcısı olarak ise Dragomir Draganov görev yapacak.
Georgi Kabakov
DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Georgi Kabakov, daha önce Türk takımlarının oynadığı birçok maçta görev yaptı.
İşte o maçlar:
Galatasaray U19 1-3 Arsenal U19
Galatasaray U19 0-5 Juventus U19
Türkiye 2-3 Arnavutluk
Anderlecht 2-2 Fenerbahçe
Türkiye 2-2 Sırbistan
Player Alanı
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