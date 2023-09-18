Galatasaray - Kopenhag maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında karşılaşacağı Kopenhag mücadelesini Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:50
Galatasaray - Kopenhag maçının hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında çarşamba günü Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada; maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği açıklanırken, yardımcılıklarını Martin Margaritov, Diyan Valkov ve Georgi Ginchev'in yapacağı ifade edildi. VAR hakemi olarak ise yine Bulgaristan'dan Ivaylo Stoyanov, yardımcısı olarak ise Dragomir Draganov görev yapacak.

Georgi Kabakov

DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Georgi Kabakov, daha önce Türk takımlarının oynadığı birçok maçta görev yaptı.

İşte o maçlar:

Galatasaray U19 1-3 Arsenal U19

Galatasaray U19 0-5 Juventus U19

Türkiye 2-3 Arnavutluk

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe

Türkiye 2-2 Sırbistan


Player Alanı
Georgi Kabakov galatasaray Kopenhag uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku
İşte Tanguy Ndombele ile Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki ilk maç performansı!

İşte Tanguy Ndombele ile Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki ilk maç performansı!

En Çok Okunan Haberler