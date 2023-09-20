Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:29
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker


Player Alanı
hakem merkez hakem kurulu süper lig TFF

İlgili Haberler

TFF'de karar zamanı... Yerli mi yabancı mı?

TFF'de karar zamanı... Yerli mi yabancı mı?
Stefan Kuntz sonrası TFF'de en kritik gün... İşte öne çıkan adaylar!

Stefan Kuntz sonrası TFF'de en kritik gün... İşte öne çıkan adaylar!
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

En Çok Okunan Haberler