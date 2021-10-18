18 Ekim 2021 Pazartesi, 09:13

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Devamında ise Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama topun çizgiyi geçmesini önleyemedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de kırmızı kart gören ilk oyuncu Kim Min-Jae oldu.

Pozisyonu TRT Spor'da değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, "Kim Min Jae'nin ikinci sarısı direkt kırmızı kart olmalıydı" dedi.